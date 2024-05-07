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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو العينين: الموقف الإسرائيلي لن يتغير إلا بحل حاسم للقضية .. ولا بد من اتحاد الشعب الفلسطيني

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه لا بد من توضيح الحقائق دائما للشعب المصري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل لا تريد حل الدولتين وقالوا لا دولة ولا دولتين مش هندي هدايا ولا هنرجع أرض ولا يحق لأي رئيس إسرائيلي، معلقا: هذا المنطق في منتهى الخطورة.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الموقف الإسرائيلي لن يتغير إلا بوجود حل حاسم، ولا بد من اتحاد الشعب الفلسطيني ويعود يد واحدة ويكون هناك موقف جيد للدول العربية.

وأردف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: أنه لن تحل القضية الفلسطينية إلا بحكومة تكنوقراط فلسطينية يقابلها فكر جديد إسرائيلي وحكومة جديدة.

وقال إنه لا بد أن تكون هناك مبادرة عربية فلسطينية جديدة ويكون هناك آراء تخرج للعالم ويتم عرضها على الدول تشرح الموقف الفلسطيني وعدالة القضية.

واستطرد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب:  أن الصراع بين فتح وحماس أضعف موقف القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول للعدوان على غزة في أكتوبر كان قراره واضحا بأن رفح والتهجير لمصر خط أحمر، مؤكدا أن المخابرات المصرية تلعب دورا مهما وقويا في التهدئة في قطاع غزة.

وتابع: هناك حالة من التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية بسبب مواقف الرئيس السيسي والقادة العرب، مؤكدا أن القادة حول العالم أشادوا بموقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية.
واختتم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: أتوجه بالتحية لمصر على سياستها الهادئة من أجل كسب التعاطف لدعم الشعب الفلسطيني.

وعبر النائب محمد أبو العينين عن إشادته بمداخلة الدكتور مفيد شهاب وتصريحاته حول مصير اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وحوار سمير فرج مع الإعلامى أحمد موسى، مؤكدا على أهمية توضيح الحقائق دائما للشعب المصرى.


 

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