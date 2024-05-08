عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أقصى باريس سان جيرمان| دورتموند يفجّر المفاجأة ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

دورتموند
دورتموند

تأهل بوروسيا دورتموند إلى المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال إفريقيا بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح دورتموند في التأهل بعد تجديد الفوز على باريس سان جيرمان والفوز بموجوع اللقاءين بنتيجة 2-0، لينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في لقاء الإياب في مدريد الأربعاء.

وسجل هدف دورتموند الوحيد في اللقاء اللاعب ماتس هومليس في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودفع إنريكي بالثلاثي جونزالو راموس وعثمان ديمبلي وكيليان مبابي، في مقدمة هجوم الفريق الفرنسي، فيما اختار إيدين تريزيتش مدرب دورتموند الاعتماد على الثلاثي كريم أديمي وجادون سانشو ونيكولاس فولكروج في الخط الأمامي.

 

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب حديقة الأمراء، قد انتهت بفوز دورتموند، بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع:

مينديز - بيرالدو - ماركينيوس - حكيمي

خط الوسط:

فيتينا - إيمري - رويز

خط الهجوم

ديمبلي - راموس - مبابي.

تشكيل دورتموند: 

حراسة المرمى: كوبل 

خط الدفاع:

ماتسن - شلوتيربيك - هوميلز - ريرسون

خط الوسط:

سابيتزر - تشان- براندت

خط الهجوم:

أديمي - فولكروج - سانشو.

ويصطدم الفائز من لقاء باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، بالمتأهل من موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في المباراة النهائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

أسعار الحديد الآن في مصر بعد فتح التصالح على مخالفات البناء

توضيح مهم من الحكومة عن إعلان تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

صدمة لكولر | الأهلي يفتقد نجم الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري

موضوعات متعلقة

حضور كامل العدد إفريقيًا.. زيادة أعداد الجماهير لـ 30 ألف متفرج محليًا

اللائحة تحسم تأهل الفرق المصرية للبطولات الإفريقية| تعرف عليها

الدوري الممتاز| طبيب الأهلي يوضح حالتي ربيعة وكوكا بعد مباراة الاتحاد

دورتان للرخصة التدريبية "A" خلال مايو الحالي ويوليو المقبل

لن أرضي جميع اللاعبين| أول تعليق من كولر بعد الرباعية في الاتحاد بالدوري

سيدات سلة الأهلي يفوز على هليوبوليس في أول لقاءات نصف نهائي دوري السوبر

عمر كمال عبد الواحد يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الفوز على الاتحاد

عمر كمال عبد الواحد رجل مباراة الأهلي والاتحاد بالدوري

ترشيحاتنا

دعاء قبل الامتحان.. ردده قبل دخول اللجنة يذكرك الله بكل شيء

إعلامي يثير الجدل بعد فوز الأهلي: الباطل ينتصر

إدارة بايدن قد تتخلف عن تقديم تقرير انتهاك إسرائيل للقانون الدولي بغزة..تفاصيل

ينافس سامسونج وأبل بقوة.. عملاق وان بلس الجديد يقلب الموازين

مصدر رفيع المستوى: استكمال المفاوضات بين كافة الأطراف بالقاهرة غدًا

بعد احتلال معبر رفح الفلسطيني.. السعودية والأردن تطالبان بوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل

اصطدمت بسيارة وضربته..  تصرف متهوّر من سيدة تجاه لص سرق حقيبتها بـ«فلوريدا»|شاهد

أول سيارة من البلاستيك.. تتحدى الكهربائية والبنزين

بالحمالات.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ