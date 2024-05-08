أقصى باريس سان جيرمان| دورتموند يفجّر المفاجأة ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل بوروسيا دورتموند إلى المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال إفريقيا بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح دورتموند في التأهل بعد تجديد الفوز على باريس سان جيرمان والفوز بموجوع اللقاءين بنتيجة 2-0، لينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في لقاء الإياب في مدريد الأربعاء.

وسجل هدف دورتموند الوحيد في اللقاء اللاعب ماتس هومليس في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودفع إنريكي بالثلاثي جونزالو راموس وعثمان ديمبلي وكيليان مبابي، في مقدمة هجوم الفريق الفرنسي، فيما اختار إيدين تريزيتش مدرب دورتموند الاعتماد على الثلاثي كريم أديمي وجادون سانشو ونيكولاس فولكروج في الخط الأمامي.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب حديقة الأمراء، قد انتهت بفوز دورتموند، بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع:

مينديز - بيرالدو - ماركينيوس - حكيمي

خط الوسط:

فيتينا - إيمري - رويز

خط الهجوم

ديمبلي - راموس - مبابي.

تشكيل دورتموند:

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع:

ماتسن - شلوتيربيك - هوميلز - ريرسون

خط الوسط:

سابيتزر - تشان- براندت

خط الهجوم:

أديمي - فولكروج - سانشو.

ويصطدم الفائز من لقاء باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، بالمتأهل من موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في المباراة النهائية.