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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أسامة الحديدي: الأشهر الحرم فيها نفحات وبركات

الدكتور أسامة الحديدي
الدكتور أسامة الحديدي

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأشهر الحرم، ميزها الله سبحانه وتعالى بمميزات وخصائص، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال: "إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّه السَّماواتِ والأَرْضَ: السَّنةُ اثْنَا عَشَر شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم: ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقعْدة، وَذو الْحجَّةِ، والْمُحرَّمُ، وَرجُب مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمادَى وَشَعْبَانَ".

وأضاف مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في تصريح له، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبي بين لنا الأشهر الحرم، وهم شهر رجب، وهذا فرد، وثلاث أشهر سرد هم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وهذا زمن وعاء لكل التصرفات وكل دقيقة منه تمر من اعمارنا، وما انقضى منه لا يعود ابدا، ولازم نكون مدركين اننا لازم نستثمر  الاشهر الحرم لان فيها نفحات وبركات.

وأوضح: "يجب علينا التعرض لنفحات هذه الأشهر الحرم،  باعمال الخير، فكل العام ينائه على أشهر حرم، فيبدا بمحرم ومنتصفه رجب وآخره شهرى ذى القعدة والحجة".

 

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