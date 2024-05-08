صالح جمعة بعد قرار إيقافه 6 شهور: لم تصدر مني أي إساءة

كشف صالح جمعة، لاعب نادي الكرخ العراقي، تفاصيل العقوبة التي وقعت عليه في الدوري العراقي بالإيقاف 6 أشهر وغرامة مالية قيمتها 25 مليون دينار عراقي.

وقال صالح جمعة في تصريحات تليفزيونية: "المناقشة التي حدثت مع الحكم عقب المباراة لم يحدث فيها أي تطاول مني، وتحدثت حكم الراية، ولم يحدث أني بصقت عليه".

وأضاف: "كانت المسافة بيني وبين الحكم أثناء المناقشة على بُعد 10 ياردات، ولم تصدر مني أي إساءة باستخدام الألفاظ أو لغة الجسد، والجميع تعجب من العقوبة".

وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيقاف اللاعب صالح جمعة لمدة 6 أشهر وتغريمه 25 مليون دينار عراقي، على خلفية ما بدر من لاعب الكرخ في مباراة خسارة فريقه (3-2) ضد النجف.

وهكذا ينتهي موسم صالح جمعة مع الكرخ الذي يتولى قيادته المدرب المصري هيثم شعبان، علمًا بأن فريقه يحتل المرتبة الخامسة عشرة في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 24 نقطة.