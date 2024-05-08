«تعليم الإسكندرية»: تكريم المدارس الفائزة في مسابقة الأفضل بمختلف المراحل التعليمية

كرم الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، المدارس الفائزة في مسابقة أفضل مدرسة بمدارس التعليم العام للمراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ومديري المراحل التعليمية المختلفة بالمديرية والإدارات التعليمية التسع.



وأشاد مدير المديرية، في بيان صادر عن المديرية مساء الثلاثاء، بفكرة المسابقة التي ترتكز على مبدأ التنافسية وفق معايير محددة منها الانضباط الإداري وانضباط الطابور وتفعيل الأنشطة التربوية وعلاقة المدرسة بالبيئة المحيطة وتفعيل مجموعات الدعم المدرسية وتنظيم زيارات ميدانية للطلاب.



وأشار إلى أن الأنشطة التربوية هي نافذة بناء وتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب في شتى النواحي الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والأدبية والموسيقية والمسرحية لتنشئة أجيال واعية محبة للوطن تتمتع بالولاء والانتماء ومواكبة للتقدم التكنولوجي لتصبح قادرة على حمل لواء الوطن ورايته في المستقبل القريب.



وشدّد مدير المديرية على ضرورة ابتكار أساليب وفنيات ومعايير أخرى للتقييم بما يتوافق مع البيئات المتباينة والإمكانات المتاحة لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص ومشاركة أكبر عدد من المدارس وتحقيق أعلى معدلات المساهمة الفعالية والتنافسية المثمرة.



يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل ومتابعة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات أبنائنا الطلاب وتنظيم المسابقات وإثابة وتكريم المتميزين من المعلمين والطلاب.

