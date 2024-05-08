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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس المصري يتمسك بحقه في المشاركة الأفريقية حال اعتماد ترتيب الدور الأول

صدى البلد

يؤكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي ، على تمسكه بحق مشاركة الفريق الأول للكرة بالنادي في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل 2025/2024  وذلك حال اعتماد ترتيب الدور الأول كمعيار للمشاركة في حالة عدم الانتهاء من مباريات الدوري عند طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " من الاتحاد المصري إرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية.
ويؤكد مجلس المصري على ثقته التامة في قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد الفرق المشاركة أفريقيا والتي يضمن المصري أحد مقاعدها وفقًا لترتيب الدور الأول دون النظر حتى إلى استكمال عدد من الأندية لمباريات الدور الأول ، خاصة مع تفوق المصري على الأندية المنافسة سواء في عدد النقاط أو المواجهات المباشرة وهو ما سبق أن أكده مجلس المصري في مخاطباته الرسمية مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورايطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.
وترفض إدارة النادي المصري بشكل قاطع كافة الأساليب التي ينتهجها مجلس إدارة أحد أندية الشركات بالدوري الممتاز والذي دأب خلال الفترة الأخيرة على إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية وكان آخر تلك الأساليب إعلانه عبر الصفحة الرسمية لناديه بأحقيته في المشاركة الأفريقية مستندا في ذلك إلى الترتيب الذي نشرته رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عقب الجولة السابعة عشر ، علما بأن إعداد الجدول يتم بشكل الكتروني دون النظر للمواجهات المباشرة التي انتهت بفوز المصري.

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