تشيلسي يستهدف ضم لاعبين من نادي بالميراس البرازيلي |تفاصيل

ذكرت تقارير صحفية أمس الثلاثاء أن تشيلسي الإنجليزي يستهدف ضم لاعبين اثنين من نادي بالميراس البرازيلي.

وكشف تقرير لشبكة (تي بي آر) أطلقت محادثات مع نادي بالميراس لضم اللاعبين إيستيفاو ويليان وزميله لويس جيلهيرم.

كان النادي اللندني حاول ضم لاعب الفريق إيندريك لكن الجانبين فشلا في التوصل لاتفاق حول الأمور المالية لينتقل اللاعب بعدها إلى ريال مدريد بدايةً من الموسم المقبل.

ووفقاً للشبكة؛ فإن النادي اللندني لديه إصرار هذه المرة على ضم اللاعبين الشابين.

وتنص لوائح الفيفا على عدم انضمام اللاعبين حال كانوا أقل من 18 سنة ما يعني أن لويس جيلهيرم هو الذي سينضم فقط لتشيلسي أما زميله إيستيفاو فسينتظر حتى العام المقبل حتى يصبح مؤهلاً للانضمام في السن القانونية.