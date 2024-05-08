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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس الوزراء يوضح خطوات إصدار الرخصة الذهبية .. إنفوجراف

صدى البلد

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على صفحته على فيسبوك، الخطوات المطلوبة لإصدار الرخصة الذهبية بالاضافة إلى أهم المجالات التي تصدر الرخصة من أجلها.

وتواصل مصر جهود التوسُّع في إصدار الرخصة الذهبية، التي تُعَد بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.

ويجوز منح الرخصة الذهبية للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بقانون الاستثمار على المشروع أو أكثر، لتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

مشروعات ممر الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين 

كما تمنح الرخصة الذهبية لمجموعة من المجالات المتعلق بمشروعات ممر الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين بالإضافة إلى تخزين الطاقة الكهربائية والربط الكهربائي بين مصر ودول الجوار وتوفير التغذية الكهربائية ونقلها إلى مناطق التنمية الاقتصادية.

ويجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بنص المادة (20) من قانون الاستثمار على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار سواء كانت حوافز عامة أو خاصة أو إضافية.

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