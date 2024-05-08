بايدن يحذر من تنامي معاداة الصهيونية في الجامعات الأمريكية

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تصاعد ما وصفه بمعاداة الصهيونية في الولايات المتحدة، ولا سيما في الجامعات، وذلك وسط انقسام في صفوف الديمقراطيين ونفور بعض الناخبين الشبان بسبب تأييده للهجوم الإسرائيلي على غزة.

وفي خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى المحرقة النازية، قال بايدن: "هذه الكراهية لليهود لا تزال كامنة في قلوب الكثير من الناس في العالم وتتطلب يقظتنا المستمرة وصراحتنا".

وجاءت تصريحات بايدن بعد مرور سبعة أشهر من هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص بحسب الإحصائيات الإسرائيلية.

وأضاف: "ها نحن الآن، ليس بعد 75 عامًا، بل بعد سبعة أشهر ونصف الشهر فقط، والناس ينسون بالفعل... أن حماس أطلقت هذا الإرهاب.. أنا لم أنس، ولا أنتم، ولن ننسى" على حد قوله.