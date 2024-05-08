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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": الاتصالات المصرية لا تتوقف لمنع تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

صدى البلد

  أكدت صحيفة (الجمهورية)، أن الاتصالات المصرية لا تتوقف مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية؛ لاحتواء التصعيد وعدم تفاقم الأوضاع بصورة مرعبة في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "المجتمع الدولي.. والتصعيد الخطير" - إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية والشروع في اجتياح مدينة (رفح) وارتكاب مذابح جديدة تهدد أكثر من مليون ونصف المليون إنسان نزحوا إلى مدينة رفح الفلسطينية؛ هروبا من القصف والتدمير الذي شنته قوات الاحتلال منذ أكثر من 200 يوم من بداية الحرب.
وأضافت أن هذا التصعيد الخطير يتطلب تدخل المجتمع الدولي فورا؛ لوقف المجازر غير الإنسانية ضد شعب أعزل يتعرض للعقاب الجماعي والتجويع والحصار الخانق ومنع المساعدات الإنسانية بشتى الصور، مؤكدة أن التحذيرات المصرية من خطورة تطورات الأوضاع واتساع نطاق الحرب والتصعيد الكارثي، أجراس خطر تدق الرؤوس بعنف من التداعيات المدمرة لهذا التصعيد على المنطقة بأسرها.
واختتمت "الجمهورية" بأن التحذيرات المصرية تدعو إلى تحرك دولي جاد وعلى أرض الواقع لوقف إطلاق النار فورا ومنع أي مجازر جديدة تزيد أعداد الضحايا والمصابين، وتخرج الأوضاع عن السيطرة بصورة غير مأمونة، وعلى المجتمع الدولي والقوى الفاعلة أن تتحرك فورا لدعم الجهود المصرية وتجنيب المنطقة والعالم ويلات التصعيد واستمرار الحرب.

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