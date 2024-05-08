اجتماع تونسي ليبي لمتابعة آخر الاستعدادات لفتح معبر رأس جدير

اجتمع مسئولون تونسيون و ليبيون للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات لافتتاح معبر رأس جدير في حالته الجديدة ، حيث اتفق الجانبان على فتح المعبر فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل وتسهيل حركة مرور المواطنين بين البلدين.

وذكرت المواقع الإخبارية التونسية أمس الثلاثاء نقلا عن بيان من السفارة الليبية لدى تونس أن الاجتماع ضم من الجانب التونسي آمر معبر رأس جدي، ورئيس محافظة شرطة الحدود ، ورئيس مركز الجمارك التونسية، ومندوب عن الغرفة التجارية وممثلي عن الديوان الوطني للمعابر والحدود البرية.

وأضافت أنها ضمت من الجانب الليبي مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية بوزارة المواصلات الليبية والقنصل العام الليبي بصفاقس ومدير منفذ رأس جدير من الجانب الليبي وممثلي عن مديريات أمن زوارة ورأس جدير والجمارك وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومدير إدارة المشروعات والاستثمار بالمنافذ البرية وممثلي السفارة الليبية بتونس.