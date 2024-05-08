عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع تونسي ليبي لمتابعة آخر الاستعدادات لفتح معبر رأس جدير

صدى البلد

 اجتمع مسئولون تونسيون و ليبيون للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات لافتتاح معبر رأس جدير في حالته الجديدة ، حيث اتفق الجانبان على فتح المعبر فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل وتسهيل حركة مرور المواطنين بين البلدين.
وذكرت المواقع الإخبارية التونسية أمس الثلاثاء نقلا عن بيان من السفارة الليبية لدى تونس أن الاجتماع ضم من الجانب التونسي آمر معبر رأس جدي، ورئيس محافظة شرطة الحدود ، ورئيس مركز الجمارك التونسية، ومندوب عن الغرفة التجارية وممثلي عن الديوان الوطني للمعابر والحدود البرية.
وأضافت أنها ضمت من الجانب الليبي مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية بوزارة المواصلات الليبية والقنصل العام الليبي بصفاقس ومدير منفذ رأس جدير من الجانب الليبي وممثلي عن مديريات أمن زوارة ورأس جدير والجمارك وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومدير إدارة المشروعات والاستثمار بالمنافذ البرية وممثلي السفارة الليبية بتونس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

سيناريو العشري.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الأهلي برباعية أمام الاتحاد

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

عكست الاتجاه.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

ناقد رياضي يعلق علي هزيمة الاتحاد السكندري من الأهلي

ترشيحاتنا

بسبب الامتحانات| تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء بداية من اليوم على مستوى الجمهورية

قطر تدعو إلى تحرك دولي يحول دون وقوع إبادة جماعية في رفح

أمريكا توقف صفقة أسلحة مرسلة لإسرائيل بسبب رفح الفلسطينية.. تفاصيل

زلزال يضرب ساحل تونجا الجنوبية في المحيط الهادئ

سفراء المناخ يزورون الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجوم الأفيال في تايلاند| مصرع 150 شخصًا .. وسكان هذه المدن تعاني

فوائد العنب الأحمر قبل النوم وفي جميع الأوقات

عرض جراج سيارات للبيع بنص مليون يورو.. لن تصدق السبب

خبير تغذية يوضح 12 فائدة لـ ورق العنب .. تعرف عليها

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-