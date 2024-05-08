عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: اتفاقيات أمنية متعددة مع الشركاء خلال الفترة المقبلة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

 أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تستعد للتوقيع على اتفاقيات أمنية متعددة مع الشركاء خلال الفترة المقبلة.
وقال زيلينسكي - في كلمة له عبر الفيديو، أوردتها وكالة أنباء (يوكراين فورم) أمس الثلاثاء - "تقوم أوكرانيا بإعداد اجتماعات ووثائق ستصبح أخبارًا في الأسابيع المقبلة، وهي تشمل زيارات جديدة إلى بلدان شركائنا، واتفاقيات أمنية جديدة لبلدنا وللحياة في أوروبا بشكل عام".
وشدد الرئيس الأوكراني على أهمية تزويد بلاده بالأسلحة والذخائر في ظل القتال مع روسيا.. قائلاً: "نحن نبذل كل ما في وسعنا لتعزيز جنودنا ومنح أوكرانيا المزيد من القوة في القتال. فجميع الأسلحة والذخائر مهمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا في الوقت الحالي".
وحذّر زيلنيسكي من أن "أي تأخير الآن فيما يتعلق بالأسلحة أو الذخيرة، أو فيما يتعلق بتزويد ألويتنا بالجنود، سيكون مكلفًا للغاية بالنسبة لكل شخص في العالم". 
من ناحية أخرى، قال زيلينسكي "إننا نواصل ماراثوننا من الاستعدادات لقمة السلام العالمية في سويسرا، وهي القمة التي يمكن وينبغي أن تُظهر قيمة التعاون الدولي وكل الكلمات المتعلقة بالدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القواعد".
وأضاف الرئيس الأوكراني أن "كل زعيم سيشارك في القمة، وكل زعيم يساعد الآن في تنظيم القمة، وكل دولة نضيف قوتها الآن إلى القوة المشتركة لحماية حياة الإنسان، سوف يثبتون أنفسهم بالتأكيد في هذا الماراثون". 
وتابع زيلينسكي "لقد تحدثت اليوم مع قادة إسبانيا وبلجيكا ولاتفيا وفنلندا والرأس الأخضر .. وإننا خطوة بخطوة، سوف نصل إلى مجتمع عالمي حقيقي، وكل قارة ستكون ممثلة في قمتنا في سويسرا، سواء كانت كبيرة جغرافيًا أو أصغر جغرافيًا، وأولئك الذين أعربوا بالفعل بوضوح عن دعمهم للقانون الدولي وأولئك الذين سيفعلون ذلك".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

سيناريو العشري.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الأهلي برباعية أمام الاتحاد

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

عكست الاتجاه.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

ناقد رياضي يعلق علي هزيمة الاتحاد السكندري من الأهلي

ترشيحاتنا

بسبب الامتحانات| تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء بداية من اليوم على مستوى الجمهورية

قطر تدعو إلى تحرك دولي يحول دون وقوع إبادة جماعية في رفح

أمريكا توقف صفقة أسلحة مرسلة لإسرائيل بسبب رفح الفلسطينية.. تفاصيل

زلزال يضرب ساحل تونجا الجنوبية في المحيط الهادئ

سفراء المناخ يزورون الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجوم الأفيال في تايلاند| مصرع 150 شخصًا .. وسكان هذه المدن تعاني

فوائد العنب الأحمر قبل النوم وفي جميع الأوقات

عرض جراج سيارات للبيع بنص مليون يورو.. لن تصدق السبب

خبير تغذية يوضح 12 فائدة لـ ورق العنب .. تعرف عليها

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-