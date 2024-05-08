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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وعكة صحية.. هاجر أحمد تثير الجدل بحالة جديدة عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها حالة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

 

وكتب هاجر أحمد: "رد لجسدي ونفسي وقلبي عافيته يارب".

 

 

 

 

ونشرت الفنانة هاجر أحمد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تعرب فيه عن سعادتها بنجاح دورها فى مسلسل المعلم. 

 

 

وقالت هاجر أحمد: ممتنة جدا لردود الأفعال وتعليقاتكوا وحبكوا اللي لمسته في الشارع المصري من الجمهور الحقيقي على دهب، أقرب الشخصيات لقلبي، من أهم وأحب الأعمال لقلبي مسلسل المعلم

وأضافت هاجر أحمد: ممتنة كمان لكل اللي وقفوا جنبي، وساعدوني ان الشخصية تطلع بالشكل والروح دي استفدت، وتعلمت من كل الناس من أكبرهم لأصغرهم وكسبت أصدقاء للعمر، أتمنى تكونوا استمتعوا بالرحلة زي ما أنا استمتعت بيها.

وأوضحت هاجر أحمد: مسلسل المعلم، النجم المحترم المثقف مصطفى شعبان، إشراف عام الأستاذ الكبير عمرو الدرديري، إخراج الدكتور مرقص عادل، إنتاج الشركة المتحدة سينرچي، وأخيرا عيد فطر سعيد مبارك عليكوا، وعلى كل حبايبكوا أدام الله بهجة أعيادكم وسعادة قلبكوا، بحبكم.

 

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