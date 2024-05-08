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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد| هدوء لجان امتحانات الترم الثاني بمدارس الجيزة.. ولا شكاوى حتى الآن

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني 2024

حصل موقع صدى البلد على أول صور ترصد هدوء وانتظام امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والتي بدأت رسميا في جميع المدارس اليوم

وقد تلاحظ هدوء لجان امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم بمدارس محافظة الجيزة ، حيث لم يتم رصد أي شكاوى حتى الان

ومن جانبه .. تفقد ياسر عكاشة مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة ، منذ قليل لجان امتحانات الترم الثاني 2024  للمرحلة الابتدائية ، لمتابعة سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بعدد من مدارس ادارة الصف 

وشدّد  ياسر عكاشة مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة ، على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية للعملية الامتحانية

كما أكد  ياسر عكاشة مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة ، على عدم السماح بإصطحاب التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024

و وجه مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة  كذلك ضرورة تواجد الموجه المقيم للمدرسة في مقر لجان امتحانات الترم الثاني 2024 للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات .

كما تحدث مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة  مع الطلاب الموجودين في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 ،  للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة، وجودة الامتحانات المطابقة للمعيار الصحية وشدَّد على ضرورة المحافظة على توفير المناخ المناسب للطلاب لضمان سير الامتحان بدون قلق أو توتر.

وأكّد مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة  على أهمية دور إدارة المدرسة من متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 ومدى وضوح الورقة الامتحانية في وجود الموجة المقيم ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار، وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، وانتظام دخول الطلاب بجميع اللجان والتي تم تجهيزها بكافة المستلزمات والتأكد من إجراءات الصيانة البسيطة الخاصة بالامتحانات وتوافر المياة وحجرة العزل والامن والسلامة لضمان سير العمل دون أي مشكلات أو عوائق.

وقد شدَّد مدير إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة  في تعليماته على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب في امتحانات الترم الثاني 2024 ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وأكّد على دور الكنترول المدرسي ومراعاة الدقة والشفافية بالعمل، والمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج لضمان حصول كل طالب على حقه وعلى الوجه الأكمل.

امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024

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