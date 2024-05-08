لبلبة: كل صحابي ماتوا و عاطف الطيب اعاد اكتشافي

عبرت الفنانة لبلبة عن حزنها الشديد بعد رحيل أصدقائها و زملائها من الوسط الفني، كان آخرهم الفنان الراحل صلاح السعدني .

قالت لبلبة خلال كلمتها أثناء تكريمها من مهرجان بردية لسينما الومضة في دورته الأولى في حفل الختام : أنا مش محضرة كلمة ومكنتش عارفة إني هتكلم واللي في قلبي من غير ترتيب، أنا بشكر المهرجان لتكريمي ودا شيء يسعدني جدًا إنه يكون هو اللي بيقدملي ده على رحلتي.

استطردت لبلبلة "أجمل شيء أن هذه الدورة تحمل اسم المخرج الراحل عاطف الطيب، الأستاذ عاطف الطيب أعاد اكتشافي وطوّل عمري الفني لأني أتغيرت بعد ماكنت بضحك الناس، بكيت الناس، والفيلمين اللي عملتهم معاه "ضد الحكومة"، و"ليلة ساخنة" هما من أهم الأفلام في حياتي".

وكرمت إدارة المهرجان ضيفة شرف حفل الختام النجمة "لبلبة"، والتى عملت مع المخرج الراحل العظيم أجمل أفلامهما سويًا مثل "ضد الحكومة"، و"ليلة ساخنة"، كما كرم المهرجان الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع" لتاريخها الكبير فى برامج السينما وأهمها برنامج زووم.

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