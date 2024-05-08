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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على استعداد لتوسيع عملية رفح.. هذا ما سيخبر به نتنياهو مدير سي آي إيه

نتنياهو
نتنياهو

قالت مصادر مطلعة من داخل الكيان المحتل إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو  يريد التفاوض مع حماس بطريقته.

وذكرت المصادر أن نتنياهو سيبلغ مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز بأنه يعارض مقترح حماس فيما يخص الهدنة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

كما ذكرت المصادر أن نتنياهو سيخبر  مدير المخابرات أنه على استعداد لتوسيع عملية رفح في تطورٍ يشير اإى عزم نتنياهو توسيع الحرب كما سبق وقالت صحف أمريكية ودولية.

وسبق أن ذكرت مصادر في الحكومة الصهيونية أن عملية رفح ستكون محدودة جدًا لكن يبدو أن نتنياهو يريد توسيع نطاقها.

يتزامن مع ذلك احتجاجات في شارع آيالون بتل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل  للاحتلال مع حماس.

وتشير  استطلاعات الرأي إلى معارضة 54% من الإسرائيليين سياسات نتنياهو.

 

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