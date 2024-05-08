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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على الحالة المرورية اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الأربعاء 8 مايو 2023.

ويشهد كوبري أكتوبر في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية عند رمسيس، وستبدأ تقل حتى نصل غمرة، وبالنسبة إلى كوبري 15 مايو للمتجه إلى المهندسين، فإن عليه كثافات مرورية، اما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، فإنه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وفي محافظة الجيزة، فإن الطريق الدائري يشهد في الوقت الحالي سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند النزلات، وفي محور 26 يوليو توجد سيولة مرورية، فإن هناك سيولة مرورية، ولكن الطريق المتجه إلى المهندسين عليه بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك، وفي شارع فيصل توجد كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة.
 

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