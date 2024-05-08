طلاب أولى ثانوي بالقاهرة: لا أعطال بمنصة الامتحان على التابلت والأسئلة سهلة

أشاد طلاب بالصف الأول الثانوي بالقاهرة بسهولة امتحان اللغة العربية الذي أدوه اليوم في أول ايام امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني بالقاهرة .

أكد طلاب الصف الأول الثانوي سهولة ويسر الإمتحان وتمكنهم جميعاً من الدخول على منصة الامتحان على التابلت بدون أي أعطال.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي أجراها أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، لتفقد سير امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل الدور الأول" للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣



و دخل مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لجان امتحانات الصف الأول الثانوى العام بمدرسة ابن خلدون الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية ، حيث كان الطلاب يؤدوا فى يومهم الأول امتحان ( اللغة العربية )

ونصح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة طلاب الصف الأول الثانوي الموجودين في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 ، بالتريث وعدم التسرع في الإجابات والتأكد من التسجيل قبل الخروج من منصة الامتحان على التابلت .

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن مسئولي التطوير التكنولوجي خلية نحل تعمل بجميع لجان امتحانات الصف الأول الثانوي في جميع المدارس الثانوية بالقاهرة ، لتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب أثناء دخولهم على منصة الامتحان عبر التابلت ، أو فى حالة وجود أى مشكلة أخرى.

وأوصى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024 .

وعلى هامش الزيارة تفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تجهيزات مسرح مدرسة ابن خلدون مؤكداً على الدور الكبير الذي يلعبه المسرح المدرسي فهو أحد أهم الأنشطة التربوية التى نحرص دائماً على تنميتها داخل كل مدرسة من مدارسنا ، لانه يعمل على تنمية وصقل قدرات الطلاب من جميع الجوانب

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024