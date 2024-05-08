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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موسكو تطالب إسرائيل بـ“التزام صارم” بالقانون الدولي في ما يتعلق برفح

صدى البلد

طالبت موسكو بـ “امتثال صارم” للقانون الدولي في ما يتعلق برفح، وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز.

وقالت وزارة الخارجية الروسية “نطالب بالالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي تزامنا مع بدء العملية الإسرائيلية في رفح”.

واعتبرت أن العملية الإسرائيلية في رفح عامل إضافي لزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط.

كان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى غرب اسيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، قد حذر من أن أي عملية إسرائيلية محتملة في رفح قد تتحول إلى كارثة إنسانية.

وقال بوغدانوف في حديث للصحفيين امس الثلاثاء: "يتركز الآن الكثير من المدنيين، أكثر من مليون ونصف المليون شخص في جنوب قطاع غزة في منطقة رفح".

وأضاف: "وبالطبع ستحدث كارثة إنسانية فإلى أين سيهرب الناس من القصف، ومن عمليات الجيش الإسرائيلي؟".

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