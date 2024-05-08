الذهب العالمي: الصين تبني مخزونًا هائلًا تبلغ قيمته 170 مليار دولار

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس الذهب العالمي، قال إن الصين تبني مخزونًا هائلًا من الذهب تبلغ قيمته 170 مليار دولار.



وجاء أيضًا أن بكين تهدف لحماية اقتصادها من أي عقوبات محتملة كتلك التي فُرضت على روسيا بعد عملياتها في أوكرانيا.

