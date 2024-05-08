بإطلالة متميزة.. هاجر أحمد تخطف الأنظار عبر إنستجرام |صور

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك من خلال خاصية الأستوري.

وظهرت هاجر أحمد في الصور بإطلالة متميزة، اعتمدت فيها على الميكب الهادي الذي ابرز جمال وجهها.

ونشرت الفنانة هاجر أحمد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تعرب فيه عن سعادتها بنجاح دورها فى مسلسل المعلم، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت هاجر أحمد: ممتنة جدا لردود الأفعال وتعليقاتكوا وحبكوا اللي لمسته في الشارع المصري من الجمهور الحقيقي على دهب، أقرب الشخصيات لقلبي، من أهم وأحب الأعمال لقلبي مسلسل المعلم

وأضافت هاجر أحمد: ممتنة كمان لكل اللي وقفوا جنبي، وساعدوني ان الشخصية تطلع بالشكل والروح دي استفدت، وتعلمت من كل الناس من أكبرهم لأصغرهم وكسبت أصدقاء للعمر، أتمنى تكونوا استمتعوا بالرحلة زي ما أنا استمتعت بيها.

وأوضحت هاجر أحمد: مسلسل المعلم، النجم المحترم المثقف مصطفى شعبان، إشراف عام الأستاذ الكبير عمرو الدرديري، إخراج الدكتور مرقص عادل، إنتاج الشركة المتحدة سينرچي.