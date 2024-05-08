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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد إعداد القادة يستقبل الفوج الثاني من طلاب اللقاء القمي للصداقة الثقافية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

استقبل معهد إعداد القادة الفوج الثاني من طلاب اللقاء القمي لأوائل الصداقة الثقافية لطلاب المعاهد العليا والكليات التكنولوجية، والذي يعقد بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

 

وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للفوج الثاني رحب الدكتور كريم همام بالطلاب، ونقل تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحث الطلاب على المنافسة الشريفة والاستفادة القصوى من فرص التعلم والتطوير التي يوفرها اللقاء.

 

ثم تابع الأستاذ أسامة محمد صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي، موضحا للطلاب أهمية هذا اللقاء في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم القيادية والإبداعية، كما أكد على دور وزارة التعليم العالي في دعم مثل هذه الفعاليات لإثراء الحياة الطلابية وتحفيزهم نحو التميز والإنجاز.

 

وتستكمل مجالات التسابق للفوج الثاني فى " صحف الحائط، الخط العربي، القرآن الكريم، الأحاديث الشريفة، الإنشاد الديني، الإلقاء والخطابة، والترانيم الدينية، كما يتضمن اللقاء محاضرة توعوية عن وسطية الخطاب الديني في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة.

 

هذا ويعقد هذا اللقاء القمى تحت إشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، وتحت الإشراف العام الدكتور سامي ضيف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور ممدوح سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ أسامة محمد صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي.

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