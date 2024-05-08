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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الشهيد عمر القاسم تتصدى للاحتلال برفح الفلسطينية

أرشيفية
أرشيفية

أكد أبو خالد المتحدث باسم «قوات الشهيد عمر القاسم»  الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية،أنه جرى التصدي للاحتلال الصهيوني في مناطق برفح الفلسطينية.

وقال أبو خالد " قواتنا تتصدى لطلائع الغزو الإسرائيلي على محور رفح".

وذكر  أنه  قصفت وحدة المدفعية في «قوات الشهيد عمر القاسم» قوات العدو شرق معبر رفح بعدد من الصواريخ قصيرة المدى أصابت الصواريخ أهدافها وأوقعت فيها خسائر فادحة.

كما قصفت وحدة المدفعية في «قوات الشهيد عمر القاسم» تجمعات قوات العدو في موقع صوفا العسكري بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل وأصابت أهدافها وحققت خسائر.

 

 

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