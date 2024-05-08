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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تـعـذيـب حتى الموت| قرار جديد بشأن المتهم بإنهاء حياة صغيرة السلام

صدى البلد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل الطفلة مكة بعد احتجازها وتعذيبها والتعدي عليها حتى الموت بمنطقة السلام  لجلسة للأسبوع الأول لشهر يوليو لطلب دفاع المتهم مهلة للتصالح مع والد المجني عليها.

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البداية..

وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، القبض على زوج شقيقة والد الطفلة مكة، بتهمة الضرب حتى الموت للطفلة، بعد إخطار من المستشفى، يفيد بوصول جثة هامدة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين تعدي زوج عمتها عليها بالضرب حتى الموت، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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