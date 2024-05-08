مهيب عبد الهادي يطرح سؤالاً مثيرا حول ريال مدريد وبايرن ميونخ

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا حول ريال مدريد وبايرن ميونخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"برأيك من الأقرب للتأهل للنهائي؟

1- ريال مدريد

2- بايرين ميونخ".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد إستقبال ريال مدريد لـ بايرن ميونخ لتحديد المتأهل الثاني لنهائي دوري ابطال اوروبا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"ريال مدريد يستضيف بايرن ميونخ اليوم الساعة 10 م لتحديد المتأهل الثاني لنهائي دوري ابطال اوروبا".

كشف الألماني توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن القائمة الرسمية للبافاري التي ستغادر إلى مدينة مدريد.

وسيحل بايرن ضيفا على ريال مدريد، اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وشهدت قائمة البافاري، غياب كل من كينجسلي كومان وساشا بوي ورافائيل جوريرو وبونا سار، بينما تعافي ماتياس دي ليخت وإريك داير وانضما إلى البعثة.

وجاءت قائمة بايرن ميونخ كاملة لمباراة الغد، كالآتي:

نوير - بيرتز - أورليخ - أوباميكانو - كيم مين جاي - دي ليخت - كيميتش - جنابري - جوريتسكا - كين - ساني - موتينج - داير - برايان - ألفونسو ديفيز - مولر - لايمر - ماتياس تيل - مزراوي - موسيالا - بافلوفيتش.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، الثلاثاء الماضي، على ملعب "أليانز أرينا".