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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: الأندية تتأثر بغياب الجمهور اقتصاديا وفنيا.. ولم أتدخل في أزمة الشيبي

صدى البلد

صرح أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن قرار عودة الجماهير إلى المدرجات بسعة كاملة جاء بعد إلتزام الجمهور فى المباريات الماضية.

 

وأوضح أشرف صبحى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" قمنا منذ 2019 بتنظيم حضور الجمهور المباريات خلال تطوير الأستادات ثم شركة أمن مدنى ممثلة فى الشركة الأفريقية وشركة منظمة مثل تذكرتى ونظام "الفان اى دى" حيث وضعنا فى قانون الرياضة الجديد بعض العقوبات على المتجاوزين تصل إلى الغرامة والحبس ".

 

وتابع وزير الشباب والرياضة " الأندية تتأثر من غياب الجمهور على الصعيد الإقتصادى وعلى المستوى الفنى أيضاً وهناك لائحة من رابطة الأندية المحترفة المتخصصة لإدارة بطولة الدورى الممتاز وسوف تطبق على الأندية عقب إتفاق الأندية عليها فى بداية الموسم ".

 

وأشار أشرف صبحى " لم أتدخل فى أزمة اللاعب المغربى محمد الشيبى لاعب فريق بيراميدز مع حسين الشحات لاعب فريق الأهلى حتى الآن وإذا طلب مني التدخل سوف أتدخل على الفور ".

 

و تطرق أشرف صبحى للحديث عن الأولمبياد القادمة قائلا " دعمنا الاتحادات بمبلغ 516 مليون جنيه حتى الآن وسوف يشارك ما يقرب من 150 لاعبا ونتوقع الحصول على 6 إلى 10 ميداليات ".

 

واختتم أشرف صبحى حديثه "أتواصل مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر وسوف يتواجد فى معسكر منتخب مصر القادم ".

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