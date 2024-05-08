رابطة الأندية تطالب الكاف بتأجيل تحديد الفرق المشاركة بالبطولات الأفريقية لنهاية الموسم

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أن بطولة الدورى الممتاز سوف تنتهى يوم 15 / 8 القادم والموسم القادم سوف يكون استثنائيا وندرس حاليا الأنظمة التى تناسب الأندية فنيا لتعديل مواعيد المباريات مثل جميع دوريات العالم .

وأوضح أحمد دياب خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" سوف نقوم بالإجتماع مع الأندية بنهاية الموسم الحالى وعرض جميع المقترحات الموسم القادم لإختيار أنسبهم عقب نهاية الموسم الحالى".

وتابع أحمد دياب " أدعم 18 نادى فى بطولة الدورى المصرى وليس الأندية الجماهيرية فقط والأزمة الأخيرة لتحديد الأندية المؤهلة للمشاركة فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل جاء مبكرا حيث الاتحاد الأفريقية لكرة القدم "الكاف" يقوم بمخاطبة رابطة الأندية يوم 30 / 6 وسوف نقوم بطلب لتأجيل المده لنهاية بطولة الدورى وتحديد البطل هذه المره حيث من الممكن تدخل المهندس هانى أبوريدة لحل الأمر ".

وأشار أحمد دياب " ندعم منتخب مصر حاليا تحت قيادة حسام حسن للوصول الى نهائيّات كأس العالم 2026 ونسعى لتوفير الراحة للاعبين والجهاز الفنى قبل انطلاق معسكر الفراعنة ".