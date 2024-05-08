القبانى: تراجعت عن اللعب للأهلى بسبب تسريب الخبر.. وإمام عاشور متسيط على الفاضى

كشف وائل القبانى لاعب فريق الزمالك السابق أنه قام بالتوقيع للنادى الأهلى وعند معرفتى بتسريب الخبر من قبل مسئولى القلعة الحمراء طلبت بالحصول على عقودى من عدلى القيعي حيث كانت التفاوض على المقابل المادى مثل ما طلبت من نادى الزمالك للتجديد أيضا.

وأوضح وائل القبانى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" إمام عاشور "متسيط " على الفاضى حيث أنه ليس أهم لاعبى فريق الأهلى حاليا والأهداف التى يسجلها تقوم بالتغاطى على الأداء الضعيف الذى يظهر عليه ".

وتابع وائل القبانى " محمد عبد المنعم مدافع جيد للغاية ولكن الثقة الزيادة والتعامل مع الكرة بتعالى تضعه فى أزمة كبيرة فى بعض المباريات وحاليا ليس مثل بدايته مع فريق الأهلى ".