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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيدة تتمسك بحلمها وتحصل على الدكتوراه بعد توقف 18 عامًا عن التعليم

صدى البلد

تحدثت الدكتورة أمل بحيري، الحاصلة عن شهادة الدكتوراه فى عمر 50 عامًا، عن تفاصيل عودتها لاستئناف التعليم وحصولها على بكالوريوس تجارة وشهادة الماجستير والدكتوراه، بعد انقطاع حوالى 18 عامًا عن التعليم.

وقالت الدكتورة أمل بحيري، خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، إنها تحب التعليم منذ صغرها، مشيرًة إلى أنها لم تستطع أن تكمل تعليمها وبعد زواجها بحوالى 18 سنة، وعندما التحقت ابنتها بالجامعة قررت حينها أن تلتحق بالجامعة معها.

وأضافت: «التحقت ابنتي بكلية العلوم والتحقت أنا بكلية التجارة، واكتفت ابنتى بالحصول على بكالوريوس علوم، ولكننى كنت مصرة أن أكمل دراستى وحصلت على دراسات عليا فى تخصصي، وحينها عادت ابنتي وأخبرتني بأنها سوف تقوم باستكمال الدراسات العليا بعدما وجدت أننى أكملت دراستي وحصلت على دراسات عليا فى تخصصي».

وتابعت: «طيلة الـ 18 عامًا التى انقطعت فيها عن التعليم، لم أتوقف عن القراءة وأحب الدورات التدريبية وكنت أعمل بشكل مستمر على تثقيف نفسي، ولم أكن بعيدة فى تلك المدة عن التعليم، ولكننى كنت متوقفة عن الدراسة، حتى جاء الوقت الذى قررت فيه أن أكمل دراستي مرة أخرى، ولم يغب عنى هذا الحلم أبدًا».
 

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