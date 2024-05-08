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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: تحرير عقود توظيف لذوى همم بأحد أكبر مستشفيات الإسكندرية

صدى البلد

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، قامت بمتابعة تحرير عدد 5 عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة ،بقاعة المديرية ، للعمل بأحد كبرى المستشفيات بالإسكندرية ، والتي تم مراجعتها بواسطة المختصين بالمديرية ، والتأكد من استيفاء جميع العقود للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 ، ومنها الحد الأدنى للأجور ، والتأمين الاجتماعي على العمال ، والإجازات ، وكافة الحقوق والالتزامات ، وذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، والاهتمام بذوي الهمم من خلال تدريبهم وتشغيلهم لدمجهم فى سوق العمل ، تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، واستيفاء النسبة المقررة 5 % من إجمالي العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها ، تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين خاصة ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، ومتابعة فرص التشغيل التي يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتشغيل والتي تعدها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة لضمان جديتها ، ومتابعة نتائج ملتقيات التوظيف التي تنفذها المديريات ، وأضاف مدير المديرية ، وأكد وكيل المديرية أنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتفتيش على المنشآت التي يعمل بها 20 عامل فأكثر والتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بشئون ذوي الاعاقة وتعيين 5 % من إجمالى عمالها من ذوى الهمم وحصر المستوفي منها للنسبة والغير مستوفى واستكمال النسب فى المنشآت غير المستوفاة، كما أكد على استمرار جهود تشغيل ذوي الهمم في جميع أنحاء الشركات بمحافظة الإسكندرية.

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