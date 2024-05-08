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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

مستشفيات جامعة الأزهر تواصل تقديم الخدمات الطبية لمصابي غزة

صدى البلد

 قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور عبده الشافعي، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتورة هبة سعودي الاستاذ بكلية العلوم بنات ومنسق الأنشطة الطلابية، بجولة تفقدية للاطمئنان على الحالات المصابة من قطاع غزة والتي تتلقى العلاج الشامل بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط في مختلف الأقسام بالمستشفيات الجامعية، وتم توزيع الورود والشيكولاته على الحالات المصابة؛ لإدخال السعادة عليهم.

وذلك دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في سبيل مواجهة الاعتداءات الصهيونية الغاشمة علي المدنيين في قطاع غزة، وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

ونقل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، للمصابين تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ودعواته للجميع بالشفاء العاجل خلال اتصال تليفوني من فضيلة الإمام الأكبر للإطمئنان علي المصابين من غزة.

وأوضح صديق أن هناك متابعة دائمة ومستمرة للاطمئنان على الحالات المرضية التي تتلقى العلاج في مستشفيات جامعة الأزهر بدمياط وأسيوط بالتنسيق مع نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب الأزهر بدمياط، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب الأزهر بأسيوط؛ لمتابعة الحالات التي تتلقي العلاج أولًا بأول.

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