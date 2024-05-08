أحكام بالمشدد لمتهمين وبراءة 4 في قضية مقتـ.ل شاب سوداني بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، السجن المشدد 15 لـ مؤمن جان ونور الدين، وبمعاقبة عبد الله أوسيتوف بالسجن 3 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة، وبراءة كل من محمد أمين وزعر رحيم وعبد الله يوف وفوجيمورك في قضية قتل شاب سوداني وإلقائه من الطابق السادس أعلى عقار بمدينة نصر، بسبب مضايقة إحدى فتيات من ذات الجنسية.

البداية..

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا بقتل شاب سوداني وإلقائه من الطابق السادس أعلى عقار بمدينة نصر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وتبين من التحقيقات في القضية قيام المتهمين بقتل شاب وإلقائه من الطابق السادس أعلى عقار عقب التعدي عليه بالضرب، حيث قال أحد شهود الإثبات إن المتهمين يحملون جنسية آسيوية، وكانوا يعتدون بالضرب على شاب سوداني بسبب مضايقة إحدى الفتيات من ذات الجنسية، كما أن المتهمين تعدوا عليه بالضرب، وعندما حاول الهرب منهم اتجه إلى شرفة المنزل، لكنهم أمسكوا به وألقوه من الطابق السادس ليرتطم بالأرض ويلقي مصرعه