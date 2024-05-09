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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عباس حلمي: معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء" منصة لتعزيز التعاون الدولي

صدى البلد

قال وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي إن معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء" الذي ستتم إقامته بمطار العلمين يعد بمثابة منصة فريدة لتعزيز التعاون الدولي بمجال صناعة النقل الجوي. 

وأضاف الوزير - في بيان - أنه سيتم إقامة المعرض خلال الفترة (3 - 5) سبتمبر القادم، بحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني.

وأوضح أن المعرض سوف يضم كبرى الوكالات والمؤسسات العاملة بمجالات تكنولوجيا الفضاء وصناعة الطيران في العالم، مما يجعله فرصة واعدة لتبادل الرؤى وعرض الافكار المبتكرة الهادفة لرسم ملامح مستقبل الطيران على المستوى العالمي.

استعراض أحدث التقنيات

كما سيتم خلال المعرض استعراض أحدث التقنيات بهذا المجال أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة، وخلق فرص شراكات جديدة تشكل مستقبل صناعة النقل الجوي العالمية.

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