ندوة تثقيفية عن المخلفات الخطرة وتأثيرها على البيئة بالإسماعيلية

عقدت ندوة للاستماع والتشاور المجتمعي بين المواطنين، صباح اليوم الأربعاء بنادي أعضاء هيئة التدريس، وذلك بالتعاون بين إحدى شركات المخلفات البيئية، وإدارة البيئة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وتهدف الندوة لدراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي لمشروع جمع ونقل المخلفات الخطرة وغير الخطرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حفاظاً على المجتمع من المخلفات الخطرة وغير الخطرة.

وتحدث الدكتور "محمد عبد الحميد" الإستشاري البيئي بمحافظة الإسماعيلية، عن أهمية نقل وجمع المخلفات خارج الكتلة السكنية حفاظاً على الأهالي من إنتشار الكلاب الضالة والأمراض والروائح الكريهة وانتشار الحشرات داخل المنازل بسبب تراكم المخلفات لفترة طويلة بين الكتلة السكنية.

وأوضح " عبد الحميد" أن هناك اشتراطات وتدريبات من نوعية خاصة أثناء جمع ونقل المخلفات، وتوفير كافة وسائل الأمان والحماية الشخصية للعاملين في هذا المشروع، مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر من ضمن المشاريع الموائمة للبيئة التي تحسن منها، وذلك بتعامل بضمان مع المخلفات بمعايير وسلامة مهنية.

كما أكد "عبد الحميد" على التزام الشاحنات بالغسيل بعد نقل المخلفات الخطرة وغير الخطرة في محطات ومراكز الخدمة المعتمدة، وذلك حفاظاً على البيئة والمجتمع من المخلفات.

وأشار، إلى أن الهدف من إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي هو حماية البيئة وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية المناخ، ودعم التنمية الاجتماعية.

وقال أحد المواطنين المشاركين في الندوة، انه لا بد من الرقابة الدورية وغلق المصانع الموجودة وسط الكتلة السكنية وخاصة مصانع البلاستيك وحرق القمامة، لأنها تشكل خطرا على المجتمع والأهالي.