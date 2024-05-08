آخر فرصة لإعادة ابنائكم.. رسالة تحذيرية من حماس لأهالي الأسري الإسرائيليين

نقلت جريدة "القدس" الفلسطينية عن مصدر داخل حركة المقاومة الفلسطينية حماس تحذيره لأهالي الاسري الإسرائيليين، قائلا "ليعلم أهالي الأسرى الإسرائيليين أن جولة المفاوضات الحالية قد تكون الفرصة الأخيرة لإعادة أبنائهم".

وأعلن المصدر الحمساوي انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات في القاهرة، مؤكدا أن نتنياهو أعاد كل الأمور إلى البداية ويحاول كسب الوقت.

كما شدد المصدر ذاته علي أن الحركة ستدرس موقفها بعد هذه الجولة من المفاوضات والأمور لن تكون كما كانت عليه قبل اجتياح رفح.

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN إن المسؤولين الأمريكيين يراقبون عن كثب التقارير المتعلقة بالانفجارات ولديهم 'مخاوف حقيقية' بشأن الوضع الذي يتكشف، لكنهم لا يعتقدون أن هذه هي بداية عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في جنوب غزة.

ولا تزال إدارة بايدن تعارض دخول إسرائيل إلى رفح، كما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين مرارا وتكرارا في وقت سابق.

وعلى الرغم من أن الوضع الحالي مثير للقلق، فقد أكد هؤلاء المسؤولون الأمريكيون أنهم يعتقدون في الوقت الحالي أن التقارير عن الغارات في رفح محدودة النطاق.