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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور المخرج وبطلة العمل.. العرض التجاري الأول لفيلم جحر الفئران بسينما زاوية

حجر الفئران
حجر الفئران

يشهد فيلم جحر الفئران للمخرج محمد السمان، عرضه التجاري الأول بسينما زاوية يوم الأربعاء 15 مايو في السابعة مساءً وتعقبه ندوة نقاشية مع المخرج وبطلة الفيلم رنا الخطاب. 

كما ينطلق تجاريًا بالإمارات بدءًا من يوم الثلاثاء 21 مايو/ آيار بسينما عقيل بدبي لمدة 10 أيام.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كما شهد عرضه الدولي الأول بمهرجان عمان السينمائي الدولي، حيث حصلت رنا خطاب على تنويه خاص، كما حصلت مؤخرًا على ثاني جوائزها بمهرجان بريكس السينمائي في روسيا والذي يُعد جزءًا من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة.

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يحكي فيلم جحر الفئران قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليها مصير استقرار أسرتها بالكامل.

الفيلم من بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا وحنان حلمي، ومن تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم أرضيون عام 2022، ومدير تصوير محمود النمر، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.

محمد السمان مؤلف ومخرج مصري، وعضو نقابة المهن السينمائية عن شعبة إخراج، صنع العديد من الأفلام الروائية التي حاز بعضها على جوائز في مهرجانات مختلفة، ومنها بيت الرماية وحدث بالفعل وظل نور. 

عمل أيضًا كمونتير في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية. صدرت روايته الأولى عريس الغفلة عام 2019، ثم رواية ريموندا عام 2021.

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