أكسيوس: إسرائيل ستواصل ضرب رفح مع مشاركتها في مفاوضات القاهرة

في آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات حول صفقة الرهائن في غزة، سلط مسؤول إسرائيلي كبير الضوء على استمرار وجود فجوات كبيرة في المحادثات الجارية. وفي حديثه إلى باراك رافيد من موقع أكسيوس، نقل المسؤول تصميم الفريق الإسرائيلي على البقاء في القاهرة، مما يدل على الالتزام برأب هذه الانقسامات.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن اقتراح حماس "يتجاوز كل الخطوط الحمراء" التي وضعتها إسرائيل ولا يسمح بإحراز تقدم.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن "إسرائيل ستواصل خططها فيما يتعلق برفح وفي الوقت نفسه ستواصل المفاوضات في القاهرة".

وعلى هذه الخلفية فإن اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز يشير إلى مشاركة رفيعة المستوى في عملية المفاوضات.

إن استمرار المحادثات في القاهرة، إلى جانب خطط إسرائيل المتزامنة فيما يتعلق برفح، يعكس توجهاً متعدد الأوجه يهدف إلى معالجة الديناميكيات المعقدة المحيطة بوضع الرهائن.