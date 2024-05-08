بن غفير يدعو لهدم منازل النقب.. وسموتريش عينه على «أموال السلطة الفلسطينية»

اتهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة مبادرة لخفض تكاليف المعيشة من خلال الاستفادة من بعض الأموال التي حجبت عن السلطة الفلسطينية.

وقال سموتريتش: "للأسف، أنتم تمنعون تقدم القانون لأسباب غير واضحة. لا يمكن أن يكون الاهتمام بالسلطة الفلسطينية أكبر من الاهتمام بمواطني إسرائيل".

من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن هدم عشرات المنازل في النقب خطوة مهمة نحو استعادة الحكم.

في الوقت نفسه، شرعت سلطات الاحتلال بهدم عشرات المنازل الفلسطينية في النقب بذريعة البناء دون ترخيص.

ويعد البدو الفلسطينيون سكان النقب الأصليين، لكن مع قيام دولة الاحتلال عام 1948، تم تهجير معظمهم، ولم يتبق من حوالي ما يزيد على 92 ألفا سوى 11 ألف بدوي، فرضت عليهم سلطات الاحتلال ظروفا قاسية، واستولت على أراضيهم.