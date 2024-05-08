رئيس وزراء العراق لـ هنية: سنواصل المساندة السياسية لفلسطين وحقوقها ومطالب شعبها

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إسماعيل هنية مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني التطورات السياسية والميدانية في أعقاب موافقة الحركة وفصائل المقاومة على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار، وما أعقبه من اجتياح قوات الاحتلال لمعبر رفح وبعض المناطق من مدينة رفح.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما؛ حيث عبّر رئيس الحركة عن تقديره للمواقف العراقية تجاه فلسطين، وخاصة في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة.

من جانبه؛ أكد رئيس الوزراء العراقي على مواقف بلاده الثابتة برفض العدوان، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما عبر عن ترحيب العراق بالموقف الذي اتخذته المقاومة بالموافقة على المبادرة المقدمة لوقف إطلاق النار، مشددا على أن بلاده ستواصل الإسناد السياسي لفلسطين وحقوقها ومطالب شعبها في كل المحافل والهيئات الدولية وعبر الجهود الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

في النهاية؛ جدد رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال تعازيه لرئيس الحركة باستشهاد عدد من أنجاله وأحفاده صبيحة يوم عيد الفطر المبارك، وعموم شهداء الشعب الفلسطيني، مشيدا بهذه التضحيات على طريق حرية فلسطين.