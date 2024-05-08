فكرني بقصة جحا.. خالد طلعت: بيان رابطة الأندية الضعيف

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي بيان رابطة الأندية بشأن الفريق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: بيان رابطة الأندية الضعيف ، وتأجيل موضوع مشاركة الأندية في البطولات الأفريقية لبعد نهاية الموسم ، فكرني بقصة جحا لما اتراهن مع الملك إن الحمار بتاعه هيتكلم بعد 30 سنة.



أكدت رابطة الأندية المصرية، أنه لم يتم حسم الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية هذا الموسم حتى الآن.

وأشارت رابطة الأندية المصرية في بيانٍ رسمي، اليوم الثلاثاء، سننتظر خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف" الخاص بمعرفة الفرق المشاركة في أفريقيا والمقرر وصوله في 30 يونيو المقبل.