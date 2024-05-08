ضبط راكب إيطالي يحاول تهريب أقراص مخدرة في مطار الغردقة| صور

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسي مدير الإدارة من ضبط عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنه 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا اشتبه محمد ابو بكر رسلان مأمور اللجنة الجمركية فى راكب إيطالي الجنسية قادم من مطار اسطنبول الدولي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد فتحي عبد الخالق مأمور الفحص ومحمد صبحي رئيس القسم فتم تأكيد الاشتباه ، بالعرض على محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة قام بتكليف مينا نادي نصري مأمور الجمرك بتفتيش الراكب وتفتيش حقائبه فتبين وجود ٨٤٠ قرص من عقار البريجابالين المدرج بجدول المخدرات .

قام بالجرد والتحريز محمد حسن سليم وإسلام موسي وأحمد عبد الرحيم طايع بالأمن الجمركي .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.