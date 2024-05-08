تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين بقيادة الجيش الثالث الميدانى ومحافظتي الشرقية والقليوبية

تزامناً مع إحتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء، قامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بقيادة الجيش الثالث الميدانى ومحافظتى الشرقية والقليوبية عرفاناً بما قدموه من بطولات وتضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته .

حيث قام اللواء أح شريف العرايشى قائد الجيش الثالث الميدانى يرافقه كل من اللواء أح مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتكريم عدد من أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية بمقر قيادة الجيش الثالث الميدانى .

وفى محافظة الشرقية قام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكريم عدد من أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء المحافظة الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة وذلك خلال الإحتفالية التى أقيمت بقصر ثقافة محافظة الشرقية .

كما قام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والسيد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكريم عدد من أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء محافظة القليوبية خلال الإحتفالية التى أقيمت بمقر ديوان عام المحافظة تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم التى سُطرت فى سجلات الشرف بأحرف من نور.

فيما عبر أسر الشهداء والمصابين عن إمتنانهم وتقديرهم للقوات المسلحة وحرصها على التواصل الدائم والمستمر معهم ، مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن دفاعاً عن أمنه وإستقراره .