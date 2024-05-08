مساعد وزير الصحة: مصر تتوجه لتوطين الصناعات الدوائية.. ومناخها جاذب للاستثمارات المباشرة

قال مساعد وزير الصحة للعلاقات الدولية الدكتور حاتم عامر "إن مصر تتوجه بشكل عام لتوطين الصناعات الدوائية واللقاحات"، مؤكدا أن المناخ في مصر جاذب للاستثمارات المباشرة وفيه مزيد من الاهتمام به وتحديدا بعد جائحة كورونا التي أثبتت ضرورة التنمية في مجال الدواء.

وأشار إلى أن الدول الأقل نموا وذات اقتصاديات متوسطة تحتاج إلى المزيد من الأدوية واللقاحات الضرورية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الدكتور حاتم عامر لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) على هامش فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة (AIM للاستثمار) تحت شعار (التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميا) والتي انطلقت أمس الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي وتختتم أعمالها غدا الخميس.

وأضاف الدكتور حاتم عمر أن المشاركة في القمة تأتي في جهود الدولة وتوجها بشكل عام لتوطين الصناعات الدوائية واللقاحات، مشيرًا إلى أن التوجه العام للدولة المصرية هو تعاون القطاع العام والحكومة مع القطاع الخاص والدخول في الشركات تحت مسمى "PPP" أو Private Public Partnerships، ووجود فرص كثيرة وتسهيلات كثيرة تقدمها الدولة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب في المجال الصحي أو في تقديم الخدمات الطبية الصحية للمواطنين أو توطين صناعات الدواء والأمصال داخل مصر.

وأكد مساعد وزير الصحة للعلاقات الدولية أن الدولة تعمل على شقين هما توفير الاحتياجات الوطنية المحلية للمواطنين ثم التصدير للدول الأفريقية وبأسعار منافسة ..مشيرا إلى أن وجود مصر في القارة الأم يتيح لها تلك الفرصة بشكل أكثر عن الدول الأخرى.

ونوه الدكتور حاتم عامر بأن من أكبر المشروعات التي كانت الدولة تدعمها هي مدينة الدواء أو "جبتو فارما" بأحدث التكنولوجيا وخطوط الإنتاج جذبا للاستثمارات والشركات مع كبريات الشركات الدولية وكذلك الإنتاج المحلي للاحتياجات الوطنية وثم في خطوة سابقة توفير احتياجات القارة الأفريقية وكذلك المنطقة العربية.