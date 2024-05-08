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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المؤتمر الدولي لتحلية المياه يناقش أكثر من 50 مقترحا وورقة بحثية

صدى البلد

تستمر فعاليات المؤتمر الدولي لتحلية المياه والطاقة والمنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ حيث شهد المؤتمر عدة حلقات النقاشية حول مستقبل تحلية المياه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصرح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس المؤتمر أنه لليوم الثانى على التوالي تم مناقشة أكثر من 50 مقترحا وورقة بحثية تناولت تطوير تقنيات تحلية المياه والمردود الاقتصادى لعمليات التحلية بالإضافة الى مقترحات علمية حول التخلص الآمن من المياه المالحة من مخلفات محطات تحلية المياه وذلك للحفاظ على الموارد البيئيه ومنع تدهور مصادر المياه.


وأفاد أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأن انعقاد المؤتمر الدولي لتحلية المياه بشرم الشيخ بمشاركة خبراء وباحثين ممثلين للعديد من الدول ولديهم الكثير من الخبرات فى مجالات تحلية المياه والطاقة من المنتظر أن يسهم فى تطوير تقنيات التحلية مما يساهم فى خفض تكاليف إنتاج المياه المحلاة.

وقد شهدت الجلسة الرئيسية للمؤتمر اليوم برئاسة الدكتورة ماريان بالابان خبيرة تحلية المياه والرئيس الشرفي للجمعية الأوربية لتحلية المياه نقاشات حول السياسات الدولية للحفاظ على الأمن المائى ودور المنظمات الدولية المساهمة فى تطوير تقنيات تحلية المياه.
 

وشهد المؤتمر تنظيم 4 ورش عمل لمناقشة الأوراق العلمية والمقترحات البحثية فى مجالات رفع كفاءة الاغشية وتعزيز التصنيع المحلى لمكونات محطات التحلية  بالإضافة الى المردود الاقتصادي للتقنيات المختلفة لعمليات تحلية المياه واستكملت المناقشات حول نظم الطاقة المتجددة ودورها فى خفض تكلفة عمليات تحلية المياه.

 

كما شهد المعرض المقام على هامش المؤتمر إقبالا من المشاركين للتعرف على أحدث تقنيات تحلية المياه ومكونات محطات التحلية بالإضافة إلى نظم الطاقة المتجددة.

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