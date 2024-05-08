هي دي كوكب التمثيل .. تصريحات مثيرة من محمد نجاتي في حواديت الناس

عمامة "الوزير سراج الدين" في الحشاشين جابتلي صداع وتعرضت للإصابة بشرح في الأحبال الصوتية



كلمة ظهور مميز في صيد العقارب لا تقلل من شخصية الفنان

البطولة المطلقة لها وقت وأنا راضي بحالي وجمهوري بيحبني كده



أحمد السقا نجم لأنه يمتلك روح النجومية، وباسم سمرة مشخصاتي متميز، ومحمد رمضان أذكى فنان في مصر



أكد الفنان محمد نجاتي أن مسلسل "الحشاشين" يعد دراما مختلفة من نوع خاص، مشيرا إلى انه حينما شاهد برومو المسلسل قبل العرض بعام شعر أنه سينضم لفريقه، قائلا :"جالي هاتف إني داخل المسلسل واتصلت بعبد الرحيم كمال وبعد ما عرفت أن كل الأدوار انتهت بعدها بأيام جالي دور في آخر حلقات المسلسل وكانت فرحتي مش سيعاني".

وأضاف نجاتي في حواره مع الإعلامية يمنى بدراوي ببرنامج حواديت الناس أن من أصعب المشاهد التي جسدها في مسلسل "الحشاشين" من خلال شخصية الوزير سراج الدين، مشهد ارتداء العمة، حيث كان يعاني الصداع المستمر، كما أنه تعرض للإصابة بشرخ في الأحبال الصوتية.

وأشار نجاتي أن كلمة ظهور مميز التي تم كتابتها أمام اسمه في تتر مسلسل" صيد العقارب" لا تقلل من حجم وشخصية الفنان طالما الفنان قادر علي توصيل الرسالة، مؤكدا أنه يعتبر غادة عبد الرازق كوكب التمثيل لأن كلها تفاصيل وبنتعلم منها وبتساعد اللي بيشتغل معاها والممثل لابد أن يكون مصدق نفسه عشان الناس تصدقه.

وقال نجاتي إن الراحلين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز اقوي اتنين مشخصاتيه في مصر وأنا ابن المدرستين، والوحيد اللي عمل ابنهم هما الاتنين.

وعن حكايته مع الغناء قال إنه غنى في العاصفة وفي مسرح الجامعة ولديه ثقافة موسيقية، لكنه يرى ان دخول اي مجال لابد أن يكون بشكل مدروس، مشيرا إلى أنه لديه أحلام موسيقية لم يحققها بعد.



وعن علاقة الفنانين والتريند قال إنها تشبه عملية النصب، مؤكدا أن في مهنة الفن ساعات تدخل فيلم تحس أنه اتنصب عليك فيه، فمحدش بينضحك عليه، مشيرا إلى أن الفيلم الحقيقي والجيد يصل لقلوب المشاهدين بطريقة مباشرة، وعن البطولة المطلقة، قال لا أتضايق مطلقا من ابتعادها عني، وأنا راضي ومستمتع وراضي بمكانتي ، وأجتهد وأؤدي ما عليّ، والمسألة لا تقاس بذلك، قائلا : "لو بعمل بطولة مطلقة مكنتش قدرت أعمل أربع أدوار مختلفة، وكل وقت وليه أذان القماشة الغالية غالية وجمهوري حاببني كده".

وأوضح أنه لم يفكر مطلقا في الاعتزال، لكنه قال في وقت من الأوقات : "اللي مش عاجبه شغلي خلاص"، مشيرا إلى أنه حينما كتب البوست الخاص بهذا الامر كان مضطرا وقتها بسبب صراع الحياة، قائلا :"انا أقل واحد في الجيل اللي اشتغل بس كل دور لعبته بيترك اثر مع الناس".

وقال انه تشرف بالعمل مع المخرجين الكبار وهم مدارس كبيرة ومختلفة، فقد تعامل مع المخرج عاطف الطيب، وكذلك مجدي الهواري أفلامه لا تنسى، وحين يعمل مسلسل مثل مزاج الخير تجده مختلفا، فهو لديه ملكة ولكل عمل حكاية، وعن المخرج احمد خالد موسى قال انه سيكون له مستقبل كبير جدا، مؤكدا أن حلم حياته تحقق بالعمل مع المخرج بيتر ميمي لأنه قادر يعمل كنترول علي العمل كله.

وعن مسلسل "العتاولة" قال إنه اكتشف أناس لم يكن يعرفها، مشيرا إلى أن أحمد السقا نجم لانه يمتلك روح النجومية، وباسم سمرة مشخصاتي متميز، كما يرى ان محمد رمضان أذكي فنان في مصر.