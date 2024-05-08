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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة منتخب الجمباز الفني تصل إلى القاهرة بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية

صدى البلد

وصلت بعثة المنتخب الوطني للجمباز الفني للكبار والناشئين، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت بمدينة مراكش المغربية خلال الفترة من ٣-٦ مايو.


وأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساعده لقطاع البطولة؛ لاستقبال بعثة المنتخب بمطار القاهرة.


وتوج علي زهران، لاعب منتخب مصر للجمباز الفني، بالمركز الأول والميدالية الذهبية علي جهاز الحلق في البطولة الأفريقية للجمباز الفني بمدينة مراكش المغربية.


وواصل زهران بعد الفوز بالمركز الأول السيطرة المستمرة منذ سنوات والتحليق عاليًا في سماء القارة السمراء. 


ويعتبر زهران من أفضل 8 لاعبين بجهاز الحلق على مستوى العالم وهناك حركة مسجلة باسم لاعب المنتخب الوطني بالاتحاد الدولي للعبة. 


وحصدت البعثة المصرية المركز الأول في منافسات الكبار بإجمالي عدد ميداليات ٢٣ (١٠ ذهبية - ١١ فضية - ٢ برونزية) وعدد ٢ مقعد مؤهلة لأولمبياد "باريس 2024" لصالح عمر العربي بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في منافسات الفردي وجنى محمود الميدالية الذهبية في منافسات الفردي إنسات، وجاءت نتائج المنتخب الوطني للجمباز في منافسات الناشئين بحصد المركز الأول أيضًا بإجمالي ٢٤ ميدالية (١١ ذهبية - ١٠ فضية - ٣ برونزية).


وحجز الجمباز المصري حتى الآن 8 مقاعد في أولمبياد "باريس 2024" بواقع مقعدين للجمباز الفني من خلال البطولة الأفريقية بالمغرب و6 مقاعد لمنتخب الجمباز الإيقاعي من خلال بطولة أفريقيا التي أقيمت برواندا مؤخرًا.


وضمت بعثة المنتخب الوطني للجمباز بالبطولة الأفريقية بالمغرب من اللاعبين، علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - مصطفى وليد، ومعهم جمال مطر، المدير الفني، ويعاونه كل من أحمد عبد الحليم وشريف جودت.


فيما ضمت الآنسات، جنى محمود - جودي عبدالله - ساندرا الصادق - سيرين أبو الهدى - شمس علي، ومعهم زكريا غالب، المدير الفني، ويعاونه رضوى الجوهري.


أما الناشئين فقد ضم، بحيى زكريا - مازن بركة - أحمد شريف - مازن حازم - زياد محمد، ومعهم محمد عبد الرؤوف ومصطفى عمر مدربين.


والناشئات: دانا أحمد - جنى مازن - مايان البنا - يمنى حسين - جودي ياسر، ومعهم عمر حسن ورضوى الجوهري مدربين.
 

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