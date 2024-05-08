محافظ أسوان: مشروع متكامل للصرف الصحي بـ«عزبة الفرن» بتكلفة 30 مليون جنيه

أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، انتهاء مشاكل الصرف الصحي بمنطقة عزبة الفرن في “كيما” شرق مدينة أسوان، ذات الطبيعة الجبلية المرتفعة، من خلال تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحي بتكلفة تقديرية تصل لنحو 30 مليون جنيه، وبأطوال تصل إلى 2 كم، وذلك ضمن سلسلة المشروعات التي تشهدها المحافظة إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة، واقتحام المشاكل المتراكمة بهذا القطاع الهام بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن.

وأكد محافظ أسوان- في بيان صحفي اليوم- أن الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين، يقع في أولويات العمل التنفيذي؛ بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأسوانية، بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ومن بينها مشاكل الصرف الصحي بمنطقة عزبة الفرن، والمتراكمة منذ 2008 بما يقارب 16 عاما؛ تواكبا مع تنفيذ مشروع متكامل آخر للصرف الصحي لخدمة مناطق شرق المدينة في السيل الجديد والريفي والناصرية وخور عواضة.