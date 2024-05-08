مصر تستضيف البطولة الأفريقية لدراجات المضمار البارالمبي

أسند الاتحاد الأفريقي للدراجات، تنظيم البطولة الأفريقية للدراجات البارالمبية، إلى مصر، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل.

وتضم المنافسات دراجات المضمار والطريق، وترجع أهمية البطولة إلى كونها مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024.

ووافق الاتحاد الأفريقى على إسناد تنظيم البطولة إلى مصر في ظل قدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتوافر البنية الإنشائية الضخمة والمتنوعة.

وتقام منافسات البطولة بمضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي، والذى سبق واستضاف بطولة العالم للدراجات، وكذلك البطولة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة، بينما تقام منافسات الطريق بالمقطم.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.