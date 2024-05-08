أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إزالة الستار عن تمثال العامري فاروق بعد وفاته .

ونشر شوبير عبر حسابه الشخصي فيس بوك صورة لتمثال العامري فاروق ، وعلق قائلا :" إزاحة الستار عن تمثال العامري فاروق نائب رئيس النادي رحمه الله ".



كان مجلس الأهلي قد قرر تخليد ذكرى العامري فاروق، بإقامة تمثال له بمقر الأهلي بالجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي، الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الاسكواش والنادي الصحي والچيم وذلك تقديرًا لعطائه الكبير وإخلاصه اللا محدود على مدار سنوات طويلة، كان خلالها نموذجًا للمسئول العاشق لوطنه وناديه.