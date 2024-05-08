أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد صعود المحلة للدوري الممتاز

علق أحمد عيد عبد الملك مدرب نادي غزل المحلة على صعود الفريق الى الدوري الممتاز .

وكتب عبد الملك عبر حسابه الشخصي اكس :" عودة الزعيم مكانه الطبيعي 🩵

وحسم فريق غزل المحلة عودته سريعا إلى الدوري المصري الممتاز للمرة 48 في تاريخه، بعدما تغلب على فريق بروكسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني أ "دوري المحترفين".

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين ليحسم زعيم الفلاحين عودته مرة أخرى للدوري الممتاز بعدما هبط الموسم الماضي.